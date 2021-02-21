Певица Валерия рассказала о жизни с мужем-тираном Шульгиным

Москва, 21 февраля. Певица Валерия призналась, что неоднократно сталкивалась с домашним насилием во время жизни с первым супругом Александром Шульгиным. Композитор поднимал на певицу руку.

Вспомнить о пережитом опыте Валерия решила после трагедии, произошедшей в Кемерове. Там местный житель жестоко расправился со своей 23-летней возлюбленной Валерией Пехтелевой. Произошедшее шокировало певицу, в связи с чем она решила затронуть тему домашнего насилия со своими подписчиками в Instagram.

«Государство продолжает рассматривать домашнее насилие не как преступление, а как многовековую традицию российской семьи, в которую оно вмешиваться не должно», — написала артистка в своем посте.

Один из комментаторов выразил несогласие с Валерией и отметил, что девушка давно должна была уйти от бойфренда-тирана. В ответ на это певица отметила, что погибшая пыталась разорвать отношения с молодым человеком.

«Читайте внимательно. Девушка пыталась расстаться с парнем. Со мной было то же самое», — ответила она.

Двух сотрудников полиции в Кемерове обвинили в халатности по делу об убийстве 23-летней местной жительницы. Соседи пытались вызвать полицию, когда молодой человек жестоко избивал девушку. Однако стражи порядка проигнорировали их обращение и не отправились на место происшествия.