130 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Бразилии

Риу-Бранку, 21 февраля. Не менее 130 тысяч человек пострадали в результате наводнения в бразильском штате Акри, который переживает одновременно четыре кризиса, сообщает издание Brasil 247.

Паводок зафиксировали в более 10 городах штата, включая столицу Риу-Бранку, после выхода из берегов рек Акри, Энвира, Йаку, Пурус. В городе Крузейру-ду-Сул пострадали от наводнения примерно 40 тыс. человек, в Тарауака — 28 тысяч, а в Риу-Бранку — 25 тыс. граждан.

Пострадавших разместили во временных убежищах — в школах, церквях, спортзалах, на спортивных площадках и судах.

Река Акри, которая пересекает Риу-Бранку и несколько других городов, поднялась на 1,7 метра еще 17 февраля. Более 90% города Тараука сейчас скрыто под водой. Из-за потопов муниципалитеты Тарауака, Крузейру-ду-Сул, Фейжо, Санта-Роза-ду-Пурус, Сена-Мадурейра и Родригес-Алвес объявили тревогу.

Наводнения — не единственная проблема Акри. Штат переживает миграционный кризис, есть проблемы в системе здравоохранения из-за пандемии коронавируса и вспышки лихорадки денге. По этой причине губернатор Акри Гладсон Камели ввел чрезвычайное положение 16 февраля.

Здравоохранение штата испытывает критическую нехватку коек в отделениях интенсивной терапии. По данным Минздрава, в Акри зарегистрировано более 54 тыс. заражений COVID-19, 957 человек скончались. С начала года число случаев заражения COVID-19 в Риу-Бранку увеличилось на 573,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Amigos do Brasil e do mundo, o povo do Acre, estado brasileiro localizado no coração da floresta amazônica, está sofrendo com o colapso do sistema de saúde em razão da pandemia por COVID-19; crise migratória; enchentes e surtos de dengue e malária. Precisamos de ajuda!#SOSACRE