Власти Люксембурга допустили крах системы здравоохранения страны

Люксембург, 21 февраля. Система здравоохранения Люксембурга может быть разрушена в случае закрытия границ соседними странами. Такое мнение высказал глава люксембургского МИД Жан Ассельборн.

Больше половины медицинского персонала Люксембурга проживает в приграничных районах. В случае закрытия границ больницы и дома престарелых страны лишатся своего персонала, пояснил министр в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland. Это же касается других сфер, работники которых проживают на территории соседних государств.

«Только в Люксембург каждый день приезжают 100 тыс. человек из Франции, 50 тыс. — из Германии и 50 тыс. — из Бельгии», — приводит его слова RT.

В конце января Франция закрыла свои границы со странами Евросоюза. Покидать территорию государства разрешено только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Ограничения не распространяются на работников, живущих в приграничных районах.