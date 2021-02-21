Дизайнер Надя Сказка сообщила о беременности Алеси Кафельниковой

Москва, 21 февраля. Недавно в социальных сетях появились слухи о беременности модели Алеси Кафельниковой. Поклонники предполагают, что 22-летняя модель может быть в отношениях с бывшим женихом Светланы Ходченковой Георгием Петришиным, так как они часто путешествуют вместе.

Дизайнер Надя Сказка в беседе в Clubhouse, организованной Telegram-каналом «Антиглянец», подтвердила слухи о беременности Кафельниковой. В канале подчеркнули, что дизайнер живет на Бали, где сейчас находится и сама Алеся, поэтому «ей можно верить».

До этого Алеся Кафельникова встречалась с сыном предпринимателя Евгения Новицкого — Владимиром. Также девушка была в отношениях с рэпером Глебом Голубиным, более известным под сценическим именем Pharaoh. СМИ сообщали, что Кафельникова тяжело переживала расставание с музыкантом и даже злоупетрябляла запрещенными препаратами.

«Внутренняя пустота требовала немедленного заполнения чем угодно: едой, тусовками, людьми, адреналином, работой… Сейчас мне не о чем общаться с человеком, который перестает развиваться как личность и принимает позицию, в которой довольствуется тем, что у него уже есть», — говорила модель после расставания с рэпером.

На днях Кафельникова приняла участие в пикантной фотосессии в джунглях на Бали. Бекстейджем она поделилась с фанатами. На кадрах ролика запечатлена сама модель, лежащая на слоне посреди дикой природы.