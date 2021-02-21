«Лучше не видеть»: фанаты «Титаника» раскритиковали альтернативный финал

Вашингтон, 21 февраля. Пользователи Сети делятся своими впечатлениями от альтернативной концовки «Титаника». Новая версия фильма Джеймса Кэмерона их разочаровала.

В оригинальной версии картины состарившаяся Роза бросает в океан ожерелье с бриллиантом. В альтернативной концовке все показали иначе. На ролике запечатлен искатель сокровищ Брокк Ловетт. Он увидел на палубе Розу и решил, что она хочет прыгнуть в воду. Но в ее руках было ожерелье. Женщина дает ему подержать в руках украшение, а потом говорит, что оно должно покоиться в океане.

Пользователей Сети такая концовка удивила. И они искренне рады, что Кэмерон не выбрал ее для своего фильма. Сам режиссер решил «упростить» картину и убрать лишних персонажей, поэтому на палубе осталась только Роза.

«Единственное, что могло быть хуже – если бы драгоценности достигли дна и приземлились на руку скелета в одежде Джека», – пишет один из пользователей.

«Я хотел бы никогда этого не видеть», – прокомментировал другой поклонник фильма.

Оказывается, роль художника Джека Доусона, который трагически погиб в крушении «Титаника», мог исполнить актер Мэттью Макконахи. Он перепутал кастинг с кинопробой из-за своего агента. При этом звезда «Интерстеллара» утверждает, что сам отказался от роли.