Песков прокомментировал новость о возможной поставке «Спутника V» в Сирию

Москва, 21 февраля. Россия давно поддерживает Сирию и намерена продолжить оказывать необходимую помощь для стабилизации ситуации в республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он в беседе с РИА Новости прокомментировал новость о наличии якобы «секретного пункта сделки» об обмене пленными между Дамаском и Тель-Авивом, достигнутой при посредничестве Москвы. Речь идет о поставке в арабскую страну доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Сирийские официальные источники также отреагировали на публикации в СМИ, отметив, что все заявления о дополнительном соглашении не соответствуют действительности. По их словам, сделка предполагала исключительно обмен заключенными.

«Мы привезли девушку, я благодарен Путину и сверх того ничего не скажу, потому что об этом просили представители России, и я уважаю их просьбу», — подчеркнул премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Своими словами политик намекнул на стоящий за двусторонней сделкой «секрет», который он разглашать не намерен. При этом он также опроверг слухи о поставках препарата от коронавируса в Сирию.