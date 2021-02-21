Причинами облысения Егора Дружинина стали нервы и голод

Москва, 21 февраля. О причинах облысения Дружинин рассказал в одном из интервью телеведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». По его словам, терять волосы молодой танцовщик начал из-за трудностей, которые навалились на него в период обучения в школе танцев Нью-Йорка.

«Я лишился волос из-за стресса, у меня изменилось питание и поменялся уклад жизни. Был период, когда еды не хватало. Пускай это будет напоминанием, что и такие времена в моей жизни были, нужно было выживать», — признается Дружинин.

Известность к артисту пришла в юном возрасте, когда он принял участие в съемках картины «Приключения Петрова и Васечкина». Многим запомнился жизнерадостный кудрявый мальчуган. Именно таким его и встретил танцовщик Николай Цискаридзе, который в последствии станет его родственником. Двоюродная сестра Цискаридзе станет женой Егора Дружинина. Историю знакомства артистов также показали на шоу Корчевникова.

«Ужасно кучерявый. Таких волос я не видел. Наверное, такие были только у Анжелы Дэвис», — говорит Цискаридзе.

В 1994 году Дружинин уехал на учебу в США. Но перед этим успел связать себя узами брака с Вероникой Ицкович, в которую был давно влюблен. Он хотел, чтобы супруга поехала в штаты с ним, но этому было не суждено сбыться и 22-летний Дружинин отправился в чужую страну в одиночестве.

Совершенно неожиданной для начинающего танцовщика стала потеря стипендии. Он оказался в плачевном положении.

«Нику не выпускали, я жил в Нью-Йорке один. И тут случилось то, чего я не ожидал — изменились правила обучения иностранных студентов. Из Восточной Европы и других государств хлынуло огромное количество людей, фонды не могли более выплачивать стипендии. Никого не интересует, как ты живешь и выживаешь — это твое личное дело», — поделился хореограф.

Чтобы продолжить обучение в школе танцев, Егору нужно было найти деньги, чтобы оплатить хотя бы один семестр. Но таких денег ему взять было неоткуда. Чтобы хоть как-то обеспечить себя и заработать деньги, он много работал, тогда из-за нервных переживаний и начались проблемы с волосами.

Спас молодого Дружинина великий танцовщик Михаил Барышников, с которым его познакомил однокурсник.

«Два года пока не приехала Ника было очень тяжело. Михаил Барышников оказал мне помощь, оплатив семестр обучения», — вспоминает хореограф.

Михаил Барышников и по сей день для Дружинина является одним из самых уважаемых людей в мире.

«Миша. Я так его называю, не умаляю его. Не могу перестать восхищаться этим человеком», — отмечает Егор Дружинин.

В рамках передачи Егор Дружинин упомянул двоюродного брата жены — Николая Цискаридзе. Он признался, что хореограф не недолюбливал его. Но с течением времени их отношения стали теплее. Цискаридзе является крестным старшей дочери Дружинина.