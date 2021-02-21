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Главного тренера ФК «Львов» наказали желтой карточкой за украинский язык

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Главного тренера ФК «Львов» наказали желтой карточкой за украинский язык

Киев, 21 февраля. Наставник футбольной команды «Львов» Виталий Шумский пожаловался на желтую карточку, которую он получил за просьбу к судье общаться на украинском языке.

Инцидент с желтой карточкой, по словам Шумского, произошел во время матча 15-го тура чемпионата Украины. «Львов» играл против «Колоса». Главный тренер подошел к одному из арбитров и стал разговаривать с ним о матче. Судья ответил на русском языке. Шумскому это не понравилось и он попросил перейти на украинский. В результате рефери показал ему желтую карточку.

«Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что желтая карточка. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, за что он попросил главного арбитра дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть», — подчеркнул Шумский.

«Львов» в этом матче проиграл. «Колос» забил своему сопернику два безответных мяча.

Украинского футболиста Евгения Селезнева ранее исключили из команды «Колос» за нарушение режима. Он явился на игру в нетрезвом виде.

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