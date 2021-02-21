Телеведущая Тодоренко назвала неожиданную причину установки брекетов

Москва, 21 февраля. Телеведущая Регина Тодоренко решилась на непростое решение — она установила брекеты. На этот шаг ее подтолкнули вопросы, связанные со здоровьем. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

Поклонники удивились такому решению. По их мнению, улыбка Тодоренко идеальна. Сама же знаменитость назвала установку брекетов в 30 лет — «увлекательнейшим аттракционом».

«Друзья, эстетический вопрос меня интересует меньше всего, в первую очередь необходимо избежать проблем с шеей, спиной и так далее, ведь наше физическое развитие начинается с полости рта», — пишет телеведущая.

Поклонники звезды поддержали Тодоренко в ее решении.

«Я недавно узнала, что проблемы с прикусом могут кардинально изменить скелет человека. И потянуть за собой проблемы с опорнодвигательной системой. Зубы-шея-позвоночник-руки-ноги = куча проблем со здоровьем. Уделяйте внимание зубам!» — отмечает margaritalepetchenko.

«Я брекеты поставила в 33 года за компанию с бывшим мужем, ему прямо надо было, а мне — по желанию. <…> Вот и ходила с ними два года тоже. А я же еще летала стюардессой, поэтому сначала стеснялась и было жутко неудобно после еды постоянно чистить их. Зато, когда развелась, то встретила своего будущего мужа испанца с шикарной улыбкой, поэтому везде есть плюсы», — поделилась своей историей olga_airgirl.

«Что там в 30, я в 42 поставила», — пишет ekaterinayurkevich78.

Недавно Регина Тодоренко предстала на шоу «Маска» в новом образе — знаменитость изменила цвет волос на розовый оттенок. Она и раньше экспериментировала с волосами, но никогда не эпатировала поклонников.