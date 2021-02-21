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ЦАР

Продвижение армии ЦАР к Босангоа заставило боевиков покинуть позиции

аааа

Босангоа, 21 февраля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада заявил, что правительственная армия (FACA) приближается к административному центру провинции Уам.

Политик опубликовал карту с расположением ВС республики в личном Facebook-аккаунте. Он утверждает, что члены «Коалиции патриотов за перемены» (СPC) в спешке покидают Босангоа. 

«Боевики бегут из города в районы Нана-Бакасса, Нанга-Богуила, Пауа, Маркунда, Коуки, Бен Замбе, где их в итоге догонят», — написал премьер-министр. 
 

Фирмен Нгребада оценил поддержку союзников ЦАР в лице российских инструкторов и руандийских военнослужащих и пожелал бойцам FACA удачи при выполнении контртеррористической операции.

Политик утверждает, что контроль над Босангоа будет восстановлен в течение нескольких часов. По его мнению, данный сценарий повторится во всех остальных населенных пунктах, оккупированных бандитами. 

Накануне правительственные силы освободили город Иппи в префектуре Уака. Операция прошла успешно благодаря консультативной помощи специалистов из РФ.

Напомним, что Босангоа является родным городом экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе и главаря бандформирования «Коалиции патриотов за перемены». В нем политик пытался скрыться от преследования FACA после попытки государственного переворота. 

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