Шесть человек пострадали в столкновении Toyota и УАЗ в Гусь-Хрустальном

Гусь-Хрустальный, 21 февраля. Автомобили Toyota и УАЗ столкнулись на седьмом километре трассы Гусь-Хрустальный — п. Уршельский. Предварительно установлено, что водитель иномарки двигался со стороны города.

Мужчина 1978 года рождения передвигался на Toyota и потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего допустил выезд на встречную полосу движения. В это время ему навстречу ехал УАЗ, за рулем которого находился мужчина 1984 года рождения.

Помощь медиков потребовалась обоим водителям и четырем пассажирам. Среди пострадавших есть двое детей десяти и 17 лет. Один из пассажиров УАЗ направлен на амбулаторное лечение, уточнили в УМВД России по Владимирской области.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Правоохранители устанавливают детали смертельного ДТП на трассе «Каспий» в Тульской области. В результате столкновения двух иномарок погибли три женщины.