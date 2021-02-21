«Мы предпочтем уйти»: боевики покинули позиции в Бриа до прихода армии ЦАР

Бриа, 21 февраля. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) сбежали из административного центра провинции Верхнее Котто.

Очевидцы заявили, что скорое наступление правительственной армии (FACA) вынудило бандитов покинуть город Бриа.

«Мы предпочитаем уйти до прибытия солдат FACA и их союзников. Мы очень хорошо знаем их стратегию», — заявил один из командующих CPC.

Сообщается, что боевики решили покинуть Бриа после семи лет оккупации. По данным источника, радикалов напугало недавнее освобождение города Иппи.

Напомним, что Вооруженные силы ЦАР при поддержке российских инструкторов и руандийских военнослужащих выбили членов CPC из населенного пункта в центральной части страны и важного субъекта префектуры Уака.

Личный состав правительственной армии подготовили специалисты из РФ. Россияне учат африканских бойцов отражать атаки боевиков и проводят консультации местных военачальников.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что советник президента ЦАР по вопросам безопасности Валерий Захаров рассказал, что после столкновений с силами FACA радикалы покидают города и сжигают во время отступления мосты.

