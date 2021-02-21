Боевики пытаются отсрочить столкновение с армией ЦАР просьбами о переговорах

Банги, 21 февраля. Политолог Серж Амаду рассказал в интервью Nouvelles+, что боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) настаивают на переговорах с правительством ЦАР в корыстных интересах.

По данным эксперта, бандиты, подконтрольные экс-президенту Франсуа Бозизе, вступили в преступный сговор с представителями Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ). Во главе с руководством Анголы они пытаются склонить действующего лидера Фостен-Арканжа Туадера к диалогу с радикалами.

Амаду утверждает, что с помощью проведения якобы мирных переговоров боевики CPC отсрочат очередное столкновение с правительственной армией FACA и дождутся дополнительных поставок оружия со стороны Франции.

Напомним, что Парижу выгодна дестабилизация ситуации в республике. Посредством чадских наемников в составе «Коалиции» он эскалирует уровень насилия в регионе для последующего восстановления утраченного влияния. СМИ не раз публиковали доказательства связи Елисейского дворца и Нджамены с радикальными исламистами.

Однако, по мнению политолога, Туадера не допустит переговоров с преступниками и освободит все территории республики.

«Цель CPC — причинять страдания и внушать страх. Многие города находились под их незаконным управлением, не имея доступа к здравоохранению. Но теперь они стали свободными, без постоянных грабежей и насилия со стороны боевиков», — заявил Амаду.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Анголе выгоден диалог между властями ЦАР и бандитами для реализации личных интересов.

