Банги, 21 февраля. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров сообщил, что главари бандформирования «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) приказывают боевикам жечь переправы при отступлении с позиций.

В личном Twitter-аккаунте политик опубликовал информацию, поступившую из нескольких регионов страны. По данным источников, боевиков обязывают сжигать мосты при бегстве из городов республики. Он отметил, что переправы необходимы для жителей населенных пунктов.

«Народ ЦАР не сможет простить эти преступления главарям», — написал советник.

Diverses régions rapportent que les militants, lorsqu’ils se retirent, brûlent des ponts vitaux pour les établissements humains sur ordre de leurs dirigeants.



Le peuple de la RCA ne pourra pas pardonner ces crimes à leurs dirigeants — Valery Zakharov (@VlrZakharov) February 21, 2021

Напомним, что бандиты СPC теряют контроль над городами страны, так как не могут оказывать сопротивление вооруженным силам республики (FACA). Радикалам приходится бросать материально-технические базы и скрываться в отдаленных деревнях.

Личный состав правительственной армии обучили вести бой российские инструкторы. Специалисты из РФ также проводили консультации для местных военачальников.

За последнее время бойцы FACA освободили города Иппи, Бамбари, Буар, Боаро, Боссемптеле, Ялоке и другие. Также они восстановили контроль над трассой RN3, которая находится на границе с Камеруном.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Валерий Захаров поблагодарил представителей Руанды за помощь в стабилизации ситуации в ЦАР.