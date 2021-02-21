Граждане ЦАР исписали оскорблениями здание партии экс-президента Бозизе



Банги, 21 февраля. Жители ЦАР назвали экс-президента Франсуа Бозизе, разыскиваемого за попытку государственного переворота, «убийцей» и «предателем».

Ndjoni Sango опубликовало фотографии штаб-квартиры партии бывшего лидера KWA-NA-KWA (KNK). На кадрах изображен фасад здания и портрет политика, на которых неизвестные обвинили его в соответствующих преступлениях.

Издание отметило, что граждане ЦАР считают Бозизе «главным террористом в стране», виновным в смертях и разрушенных жизнях десятков тысяч человек. По мнению населения, принадлежащая ему фракция также оказывает влияние на дестабилизацию ситуации в государстве.

Напомним, что Конституционный суд не допустил экс-президента до участия во всеобщих выборах 27 декабря 2020 года. Тогда политик организовал вооруженное бандформирование «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и попытался вернуться к власти с помощью провокаций и нападений.

Однако его план не удался. Правительственная армия ЦАР (FACA) при поддержке российских инструкторов и представителей Руанды отразили атаки бандитов. Бозизе пришлось скрываться от военнослужащих, чтобы избежать ареста за попытку государственного переворота.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что члены партии KNK пытаются опровергнуть сотрудничество их лидера с бандитами. Однако экспертное сообщество не раз приводило доказательства связи экс-президента с боевиками CPC.