Тимати пригрозил Решетовой ограничить общение с сыном

Москва, 21 февраля. Экс-возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова, поделилась видео, на котором их общий сын Ратмир копирует походку звездной мамы на каблуках.

В опубликованном ролике Решетова просит малыша показать мамину походку, а тот в ответ делает несколько шагов, стоя на цыпочках. Казалось бы безобидное видео, однако оно вызвало опасение у рэпера. Ярый сторонник «мужского» воспитания, музыкант осудил бывшую возлюбленную за то, что та учит сына женским манерам.

«Ведь знал же, что нельзя с тобой сына на долго оставлять», — написал под публикацией Тимати.

Подписчики заступились за модель и ее методы воспитания наследника. По их мнению, то, что мальчик копирует маму, ничем ему не грозит. Музыканта призвали посмеяться над причудами подросшего Ратмира, а не искать повод для негатива. Кроме того, пользователи соцсети обратили внимание рэпера на его собственные недостатки.

«Она из него сделает настоящего, любящего мужчину, без ненужного эго, как у вас»; «Вести себя, как быдло, и ненавидеть женщин — чья бы корова мычала, а Тимура молчала», — оставили комментарии фанаты модели.

Анастасия Решетова ранее рассказала, кто воспитывает Ратмира. Оказалось, звезда не обходится без помощи со стороны нянь.