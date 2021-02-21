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ЦАР

Министерство труда ЦАР оказало финансовую поддержку национальной армии

Министерство труда ЦАР оказало финансовую поддержку национальной армии

Банги, 21 февраля. Министерство труда ЦАР выделило гуманитарную помощь правительственной армии республики (FACA), сообщило издание Le Potentiel Centrafricain.

Торжественная передача груза произошла в рамках встречи главы Минтруда Уг-Алена Чёмени и министра обороны Мари-Ноэль Кояры. Вооруженным силам предоставили мешки с рисом, консервы, кофе, масло, сахар, молоко, лекарственные препараты и средства личной гигиены.

«Спасибо за помощь нашей армии, которая с самого начала кризиса сражалась с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Я хочу поблагодарить своего коллегу за эту патриотическую акцию. Мы убеждены, что нейтрализуем бандитов и мир вернется в нашу страну», — заявила принимающая сторона.

Министр труда уточнил, что общая сумма пожертвования составила более пяти миллионов франков КФА (свыше 680 тысяч рублей — прим. ФАН). Все купленные товары будут переданы бойцам FACA.

«Как сказал президент республики Фостен-Арканж Туадера, страна находится в состоянии кризиса. Мы должны откликнуться на призыв к мобилизации», — подчеркнул Уг-Ален Чёмени.

Мари-Ноэль Кояра выразила надежду, что другие министерства продолжат посылать гуманитарную помощь для правительственной армии с целью восстановления стабильности в регионе.

Напомним, что активизация боевиков CPC произошла перед всеобщими выборами 27 декабря 2020 года. Посредством провокаций бандиты попытались установить режим экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, которого от участия в голосовании отстранил Конституционный суд.

Однако бойцы FACA отразили все атаки радикалов и перешли в контрнаступление. При поддержке российских инструкторов, которые обучают и консультируют личный состав армии, центральноафриканские бойцы освободили федеральную трассу на границе с Камеруном и прилегающие к ней города.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что представители ВС республики получили гуманитарную помощь со стороны центральноафриканской диаспоры Китая.

 

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