Министерство труда ЦАР оказало финансовую поддержку национальной армии

Банги, 21 февраля. Министерство труда ЦАР выделило гуманитарную помощь правительственной армии республики (FACA), сообщило издание Le Potentiel Centrafricain.

Торжественная передача груза произошла в рамках встречи главы Минтруда Уг-Алена Чёмени и министра обороны Мари-Ноэль Кояры. Вооруженным силам предоставили мешки с рисом, консервы, кофе, масло, сахар, молоко, лекарственные препараты и средства личной гигиены.

«Спасибо за помощь нашей армии, которая с самого начала кризиса сражалась с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Я хочу поблагодарить своего коллегу за эту патриотическую акцию. Мы убеждены, что нейтрализуем бандитов и мир вернется в нашу страну», — заявила принимающая сторона.

Министр труда уточнил, что общая сумма пожертвования составила более пяти миллионов франков КФА (свыше 680 тысяч рублей — прим. ФАН). Все купленные товары будут переданы бойцам FACA.

«Как сказал президент республики Фостен-Арканж Туадера, страна находится в состоянии кризиса. Мы должны откликнуться на призыв к мобилизации», — подчеркнул Уг-Ален Чёмени.

Мари-Ноэль Кояра выразила надежду, что другие министерства продолжат посылать гуманитарную помощь для правительственной армии с целью восстановления стабильности в регионе.

Напомним, что активизация боевиков CPC произошла перед всеобщими выборами 27 декабря 2020 года. Посредством провокаций бандиты попытались установить режим экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, которого от участия в голосовании отстранил Конституционный суд.

Однако бойцы FACA отразили все атаки радикалов и перешли в контрнаступление. При поддержке российских инструкторов, которые обучают и консультируют личный состав армии, центральноафриканские бойцы освободили федеральную трассу на границе с Камеруном и прилегающие к ней города.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что представители ВС республики получили гуманитарную помощь со стороны центральноафриканской диаспоры Китая.