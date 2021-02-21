Мэр столицы ЦАР выступил против переговоров с бандитами

Банги, 21 февраля. Мэр столицы ЦАР высказался против диалога с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Эмиль Гро Раймон Накомбо записал видеообращение, в котором он рассказал о преступлениях представителей вооруженного формирования на территории страны.

Политический деятель заявил, что члены CPC убивали центральноафриканцев, поэтому вести переговоры с ними недопустимо. Мэр Банги отметил, что для восстановления перемирия в регионе республика нуждается в помощи со стороны международного сообщества.

При этом он опроверг сообщения о якобы имевших место быть преступлениях союзников правительственной армии (FACA). По мнению политика, дезинформацию распространяют сами же боевики, чтобы помешать контртеррористическим операциям ВС ЦАР.

Накомбо поблагодарил за помощь в борьбе с радикалами представителей России и Руанды, поспособствовавших освобождению федеральной трассы RN3 и прилегающих к ней городов.

Напомним, что Москва официально направила на территорию ЦАР инструкторов, которые обучают бойцов ВС республики и консультируют военачальников. Благодаря оказанной российскими специалистами подготовке африканские военнослужащие отразили все атаки и провокации бандитов.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что военный эксперт Селестен Уалу раскритиковал Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) за решение пригласить на грядущий саммит членов CPC.