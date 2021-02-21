Полицейские в Кемерове не приехали на вызов в дом, где убивали девушку

Кемерово, 21 февраля. Стражи порядка проигнорировали звонки от жителей дома, которые заявляли о драке и женских криках. Была убита молодая девушка. Полицейским предъявили обвинение.

Двух сотрудников полиции в Кемерове обвинили в халатности во время дежурства в январе 2020 года. Они получили сигнал о том, что в одном из домов происходит драка и громко кричит женщина, но не выехали по вызову и не отправили никого на место происшествия. В результате была убита 23-летняя девушка.

Известно, что несколько жильцов дома звонили в полицию сообщить о происходящем. По факту халатности была организована проверка. По итогам которой стражи порядка привлечены к дисциплинарной ответственности. Оба сотрудника не признали свою вину и не помогали следствию. Тем не менее были собраны доказательства их вины, которые рассмотрит суд.

Двум бывшим инспекторам вынесли обвинительный приговор в Калининградской области, сообщал ранее ФАН. Сотрудники ДПС признаны виновными в пяти эпизодах взяточничества.