Первая стрижка после локдауна обойдется клиенту немецкого салона в 422 евро

Берлин, 21 февраля. Парикмахер из города Байройт Андреас Нуйсль выставил на аукцион на площадке eBay первую запись на стрижку после карантина. Об этом сообщило агентство DPA.

Стартовая цена предложения под названием «Первая после 10 недель локдауна запись на стрижку в 08:00 1 марта 2021 года» составляла 288 евро. Однако с 12 по 20 февраля включительно она выросла до 422 евро. Купившим за такую цену услугу стал 43-летний мужчина.

Кроме того, сверх 422 евро Нуйслю удалось собрать еще 1 310 евро в качестве пожертвований. Все они будут направлены на помощь детям через одну из благотворительных организаций.

Парикмахерские закрыты в Германии в рамках карантинных мер на фоне коронавируса с 16 декабря 2020 года. В начале февраля немецкие власти решили продлить локдаун до седьмого марта с рядом оговорок. Изменения допускают открытие с первого марта парикмахерских при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Дальнейшие решения по ослаблению карантина будут приниматься только в случае, если на протяжении семи дней число новых заражений коронавирусом будет стабильно ниже 35 на 100 тысяч жителей.