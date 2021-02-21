Американцев предупредили о нескорой отмене масочного режима

Вашингтон, 21 февраля. Ношение защитных масок в США, вероятнее всего, останется обязательным требованием в 2022 году. Такое заявление сделал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Специалисты в США надеются, что жители страны смогут вернуться к привычному образу жизни уже в следующем году, однако предсказать наверняка сценарий развития пандемии коронавируса никто не может, констатировал Фаучи в эфире CNN. Массовая вакцинация от COVID-19 может снизить уровень распространения заболевания в США.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 29 млн жителей Соединенных Штатов с начала пандемии коронавируса. Первые прививки от заболевания жители страны начали получать в январе 2021 года.

Посол РФ в США Анатолий Антонов сделал прививку от коронавируса американской вакциной Moderna. Второй укол препаратом дипломат планирует сделать в марте. Промежуточные итоги третьей фазы испытания этого препарата составили 94,5%.