Ангола пытается навязать ЦАР диалог с боевиками

Банги, 21 февраля. Военный эксперт Селестен Уалу раскритиковал инициативу Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) о проведении переговоров с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

В интервью изданию Ndjoni Sango специалист прокомментировал грядущий саммит объединения, который состоится 2 марта 2021 года. Организатором мероприятия выступит Ангола.

Луанда готова пригласить на заседание членов бандформирования, находящегося под контролем экс-президента Франсуа Бозизе, разыскиваемого за попытку государственного переворота. По мнению Уалу, решение является в корне неверным.

«Я осуждаю инициативу ЭСЦАГ и призываю поддержать усилия правительства и его союзников в борьбе против CPC. На мой взгляд, Ангола стремится использовать платформу для реализации своих стратегических интересов, в том числе в отношении вооруженных группировок», — заявил специалист.

Военный эксперт напомнил, что с помощью саммита Луанда планирует обеспечить членам «Коалиции» признание международного сообщества. По словам Уалу, в дальнейшем это может негативно повлиять на ситуацию в ЦАР.

Например, ЭСЦАГ попытается вовлечь президента Фостен-Арканжа Туадера в процесс диалога с боевиками CPC, против которого выступает население республики.

«Надеюсь, у политиков хватит ума не сесть за стол переговоров с преступниками», — резюмировал эксперт.

Напомним, что боевики из «Коалиции патриотов за перемены» активизировались во время всеобщих выборов в ЦАР. Они пытались силой навязать режим Франсуа Бозизе, которого от участия в мероприятии отстранил Конституционный суд.

Однако правительственная армия республики (FACA) отразила все атаки бандитов и обезопасила федеральную трассу RN3, соединяющую ЦАР с Камеруном, и прилегающие к ней города. Помощь военнослужащим во время контртеррористических операций оказывали российские инструкторы, которых официально послали в африканское государство для обучения бойцов и консультирования военачальников.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что тысячи жителей ЦАР вышли на митинг против диалога с боевиками CPC.