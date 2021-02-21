Волгоградец на микроавтобусе насмерть сбил земляка в Воронежской области

, 21 февраля. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии в Борисоглебском районе. В результате ДТП погиб человек.

Автоинспекторы выяснили, что 56-летний волгоградец управлял микроавтобусом «Газель». По неизвестной пока причине автомобилист наехал на 59-летнего мужчину, который также был из Волгоградской области. От полученных травм пешеход умер прямо на дороге.

На Камчатке 63-летняя автомобилистка устроила серьезное ДТП. Пенсионерка сбила двух пешеходов, которые получили множественные повреждения. Согласно характерным признакам, в момент аварии она могла быть в нетрезвом виде, сообщал ФАН.