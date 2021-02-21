Найдена связь между группой крови и риском сердечного приступа

Амстердам, 21 февраля. Риск сердечного приступа связан с группой крови человека. К такому выводу пришли голландские ученые.

Обладатели II, III и IV групп крови более подвержены такому состоянию. Однако если они ведут здоровый образ жизни, риск сердечного приступа снижается. Люди с I группой крови реже остальных сталкиваются с болезнями сердечно-сосудистой системы, отметили ученые.

Чаще всего проблемы с сердцем и сосудами возникают у людей со II группой. Меньше всего рискуют столкнуться с такими заболеваниями обладатели IV группы крови. Чтобы снизить риск сердечного приступа, нужно как можно чаще проходить обследования и прислушиваться к рекомендациям специалистов.

Американский кардиолог Раджеш Дэйв объяснил, как отличить инфаркт от панической атаки. Симптомы сердечного приступа более продолжительные. Они не проходят, пока человек не получит квалифицированную медицинскую помощь. Паническая атака проходит сама.