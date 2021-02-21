Жительница Воронежа заплатила аферисту 1,8 млн рублей за «безопасность» сбережений

Воронеж, 21 февраля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества. Жительница Воронежа попалась на классический трюк мошенника.

В беседе с правоохранителями 49-летняя пострадавшая рассказала, что недавно ей позвонил якобы сотрудник банка. Собеседник запугал горожанку, заявив о том, что у злоумышленников теперь есть ее персональные данные, позволяющие получить доступ к деньгам.

Аферист пояснил, что накопления можно «обезопасить». Он убедил жертву назвать нужную ему информацию касательно ее банковской карты. В итоге со счета заявительницы исчезли 1,8 млн рублей. Заполучив деньги, лжебанкир перестал отвечать на звонки.

Чиновница из Якутии стала жертвой телефонных аферистов. Они убедили ее, что могут помочь получить «теплое место» в столичной мэрии. Жертва перечислила им 600 тысяч рублей, сообщал ФАН.