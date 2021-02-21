Критик Сергей Соседов назвал «незаслуженными» миллионные гонорары Галкина

Москва, 21 февраля. Музыкальный критик Сергей Соседов считает несправедливым, что артисты получают огромные гонорары. Так, заработок юмориста Максима Галкина он назвал «незаслуженным».

Соседов искренне не понимает, почему одни талантливые танцоры, певцы, актеры получают копейки, а некоторые зарабатывают миллиарды. Он также отметил, что сама сценическая профессия не должна так оплачиваться, ведь люди, от чьей работы зависят жизнь и здоровье других, получают заработок куда скромнее.

Критик подчеркнул, что считает юмориста Максима Галкина достаточно талантливым человеком, однако даже за его выход на сцену нельзя платить миллиарды.

«Я не понимаю, почему люди за свои таланты должны получать столько денег, а кто менее одарен — обязан прозябать и сводить концы с концами. Если тебе дан талант, то ты обязан его дарить, а не брать за это огромные деньги и строить потом замки. Я мог бы понять, если бы Галкин это богатство зарабатывал большим и тяжелым трудом, но ему это все достается легко», — заявил критик в интервью на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По мнению Соседова, многие артисты без труда получают колоссальные деньги и тратят их впустую. Знаменитости, отметил критик, не стесняются выставлять напоказ свою роскошную жизнь. Он привел в пример Филиппа Киркорова, у которого есть отдельная квартира для своего гардероба. По мнению Соседова, такое количество вещей не нужно ни одному человеку, певец просто выбрасывает деньги, а мог бы на эти средства помогать нуждающимся.

Несколько дней назад блогер Лена Миро выступила с предложением обложить 90%-м налогом заработки артистов. Девушка считает их слишком завышенными, тем более, если учесть, что многие из звезд кроме фильмов, служат в театре и продают рекламу в соцсетях.