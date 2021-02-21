Пушков рассказал о тотальном перерождении американской журналистики

Москва, 21 февраля. Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал смертность от коронавируса в США. Об этом политик написал в Telegram-канале.

Российский сенатор обратил внимание на публикацию Telegram-канала «Police frequency». В ней содержалась информация, что в первый месяц правления нового президента США Джо Байдена в Соединенных Штатах от пандемии коронавируса скончалось почти 100 000 тысяч американцев. Автор публикации попросил читателей канала представить, что бы случилось, если бы на месте Байдена оказался экс-президент США Дональд Трамп. Police frequency намекнула, что американские СМИ сразу бы ополчились на республиканца.

Алексей Пушков полностью поддерживает автора публикации. По его словам, СМИ США давно превратились «в наемных или добровольных ландскнехтов демократов и либералов». Политик убежден, что американская журналистика тотально переродилась.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что Пушков спрогнозировал уход пользователей из WhatsApp.