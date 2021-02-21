Житель Челябинска после ссоры с соседями устроил стрельбу из окна

Челябинск, 21 февраля. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил из ружья после конфликта с соседями. Теперь его обвиняют в хулиганстве.

Челябинские полицейские выясняют обстоятельства стрельбы из балкона многоквартирного дома на улице Зальцмана, сообщает ГУ МВД России по региону. Главным подозреваемым является 39-летний мужчина. Его обвиняют в хулиганстве.

Возможной причиной неадекватного поступка жильца стали жалобы соседей. Стрелок взял ружье и несколько раз пальнул из окна и балкона своей квартиры. После этого на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали мужчину.

Сообщается, что во время инцидента подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Все необходимые документы для хранения огнестрельного оружия у него имелись.

Ранее ФАН писал о стрельбе на севере Петербурга. По сообщениям очевидцев, мужчина выпустил несколько холостых патронов из автомата, сел в машину и скрылся. Позже подозреваемого задержали — он оказался злостным должником.