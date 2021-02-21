Игорь Верник назвал Собчак на новом фото «нежной девочкой»

Москва, 21 февраля. Актер и продюсер Игорь Верник не смог пройти мимо новой фотографии Ксении Собчак. Неожиданно для всех он назвал светскую львицу «нежной девочкой».

Журналистка поделилась фотографией из салона самолета: по словам звезды, она летит в очередную командировку. На опубликованном снимке Собчак предстает перед подписчиками при полном параде. Яркий макияж, стильная укладка и ни одной морщинки на лице — похоже, у знаменитости планируется важная встреча или фотосъемка.

Пользователи соцсети разделились во мнениях: кому-то пришелся по вкусу внешний вид светской львицы, а кто-то осудил ее за чрезмерное использование фотошопа. Особенно снимок приглянулся Игорю Вернику. Он назвал звездную коллегу «нежной девочкой».

Вряд ли Ксения Собчак обращает внимание на негативные комментарии под публикациями: она так привыкла к колкостям в свой адрес, что уже выработала иммунитет. Недавно журналистка иронично отреагировала на нападки по поводу ее внешности. Самоирония — сильная черта телеведущей, в который раз сделали вывод преданные фанаты.