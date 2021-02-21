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Игорь Верник назвал Собчак на новом фото «нежной девочкой»

Игорь Верник назвал Собчак на новом фото «нежной девочкой»

Москва, 21 февраля. Актер и продюсер Игорь Верник не смог пройти мимо новой фотографии Ксении Собчак. Неожиданно для всех он назвал светскую львицу «нежной девочкой».

Журналистка поделилась фотографией из салона самолета: по словам звезды, она летит в очередную командировку. На опубликованном снимке Собчак предстает перед подписчиками при полном параде. Яркий макияж, стильная укладка и ни одной морщинки на лице — похоже, у знаменитости планируется важная встреча или фотосъемка.

Пользователи соцсети разделились во мнениях: кому-то пришелся по вкусу внешний вид светской львицы, а кто-то осудил ее за чрезмерное использование фотошопа. Особенно снимок приглянулся Игорю Вернику. Он назвал звездную коллегу «нежной девочкой».

Игорь Верник назвал Собчак на новом фото «нежной девочкой»

Вряд ли Ксения Собчак обращает внимание на негативные комментарии под публикациями: она так привыкла к колкостям в свой адрес, что уже выработала иммунитет. Недавно журналистка иронично отреагировала на нападки по поводу ее внешности. Самоирония — сильная черта телеведущей, в который раз сделали вывод преданные фанаты.

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