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Мыши стали умнее за время длительного соседства с людьми

Мыши стали умнее за время длительного соседства с людьми

Мюнхен, 21 февраля. Человек способен оказывать сильное влияние на животных. Внимание на это обратили немецкие ученые из Института эволюционной биологии имени Макса Планка.

Объектом изучения специалистов стало усиление когнитивных особенностей мышей в зависимости от сосуществования с людьми. Специалисты заметили, что живущие в домах грызуны должны обладать отличительными чертами по сравнению со своими сородичами, которые обитают в диких условиях. Им следует быть более изворотливыми и изобретательными, чтобы добыть себе еду и не попасться в ловушку, оставленную человеком, напомнили специалисты.

Для эксперимента немецкие ученые задействовали несколько видов мышей, проживших с людьми относительно разное время. В итоге оказалось, что чем дольше грызуны дольше жили бок о бок с человеком, тем больше они были приспособлены к жизни в домашних условиях, следовательно, были более умными. Исследование позволило доказать: различия в особенностях мышей вызваны эволюцией, а не окружающей средой.

Скончавшаяся от коронавирусной инфекции немка перед смертью заразила COVID-19 своих котов. Теперь животные проходят карантин в Гамбурге. Факт передачи заболевания подтвердили специалисты института ветеринарии имени Фридриха Леффлера.

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