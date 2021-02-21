Волкер продемонстрировал Байдену сценарий действий по Украине

Вашингтон, 21 февраля. Президент США Джозеф Байден должен поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Курт Волкер.

Экс-сотрудник госдепа обеспокоен тем, что на Украине нарастают опасения из-за недостатка внимания со стороны Вашингтона. По его словам, напряженную обстановку может решить звонок Байдена Зеленскому. Главам государств следует наладить прямой контакт, тем более что американский лидер уже провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Волкер добавил, что после администрации Вашингтона необходимо наладить диалог с Украиной по вопросам геостратегического значения. Речь идет о встречах военных и дипломатов с обеих сторон на самом высшем уровне.

В заключение спецпредставитель Госдепа США предложил Белому дому совместно с ЕС и МВФ помочь Украине реализовать антимонопольное законодательство. По его мнению, существующее неэффективно.

Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба не увидел серьезных недостатков в дипломатических связях между Киевом и Вашингтоном. По его словам, Байден сосредоточен на внутренних проблемах страны.