Четырехлетний мальчик пострадал в ДТП под Тверью

Тверь, 21 февраля. Две иномарки столкнулись на эстакаде у поселка Эммаусса. В аварии серьезные ушибы получил малыш, у него подозревают черепно-мозговую травму.

ДТП произошло в Калининском районе. По данным полиции, женщина-водитель на автомобиле Peugeot не справилась с управлением и врезалась в Chevrolet.

Пострадавший четырехлетний мальчик сидел в салоне машины на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. Дошкольника экстренно госпитализировали. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Мать и семилетний ребенок попали в больницу с травмами после аварии в Санкт-Петербурге, сообщал ФАН. Водитель грузовика совершил наезд на пешеходов.