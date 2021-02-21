Производство обогащенного селеном молока началось в Архангельской области

Архангельск, 21 февраля. Вельский молочный завод запустил производство молока, обогащенного селеном, говорится в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области.

Выпуск молока с антиоксидантными свойствами стал возможен благодаря возобновлению работы молокозавода после его вхождения в состав ООО «Устьянская молочная компания». Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в торжественном мероприятии по случаю начала производства.

Особенностью производства обогащенного молока является способ кормления коров. На предприятии скот кормят органическими минеральными добавками с высоким содержанием селена.

Председатель совета директоров «Устьянской молочной компании» Александр Фиалковский отметил, что предприятие стремится сделать молоко с селеном брендом всероссийского масштаба. По его словам, это уникальный продукт ограниченного выпуска.

«С таким молоком вы сможете занять совершенно другую нишу на рынке — это то, чего сейчас не хватает: сегодня есть спрос на здоровые продукты», — подчеркнул Александр Цыбульский во время визита на предприятие.

Молоко является одним из наиболее популярных продуктов в рационе россиян. Ранее популярный сервис доставки перечислил товары, которые пользовались наибольшим спросом в России в начале 2021 года.

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