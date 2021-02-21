Брат Нагиева добился от ФССП компенсации за сорванный отпуск

Москва, 21 февраля. Служба судебных приставов проиграла суд бизнесмену Евгению Нагиеву. Брат телеведущего добился компенсации за испорченный отпуск.

В 2018 году истец не смог вылететь к месту отдыха. По словам его юридического представителя Жанны Максимовой, сотрудники ФССП оформили постановление и направили его сотрудникам аэропортовской таможни. Причина запрета на вылет — долг предпринимателя в размере 295 рублей, сообщил Пятый канал.

В итоге билет Нагиева был аннулирован, а отпуск безнадежно испорчен. Юрист подчеркнула, что запрет на выезд был необоснован, учитывая такую скромную сумму долга.

После этого последовала череда судебных тяжб. В первый раз бизнесмен отсудил около 100 тыс. рублей. Сотрудники ФССП добились за три заседания снижения суммы компенсации до 48 тыс. рублей. Сейчас Нагиев намерен взыскать с приставов компенсацию за понесенные в ходе судов издержки, которые превысили сумму компенсации.

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