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Брат Нагиева добился от ФССП компенсации за сорванный отпуск

Брат Нагиева добился от ФССП компенсации за сорванный отпуск

Москва, 21 февраля. Служба судебных приставов проиграла суд бизнесмену Евгению Нагиеву. Брат телеведущего добился компенсации за испорченный отпуск.

В 2018 году истец не смог вылететь к месту отдыха. По словам его юридического представителя Жанны Максимовой, сотрудники ФССП оформили постановление и направили его сотрудникам аэропортовской таможни. Причина запрета на вылет — долг предпринимателя в размере 295 рублей, сообщил Пятый канал.

В итоге билет Нагиева был аннулирован, а отпуск безнадежно испорчен. Юрист подчеркнула, что запрет на выезд был необоснован, учитывая такую скромную сумму долга.

После этого последовала череда судебных тяжб. В первый раз бизнесмен отсудил около 100 тыс. рублей. Сотрудники ФССП добились за три заседания снижения суммы компенсации до 48 тыс. рублей. Сейчас Нагиев намерен взыскать с приставов компенсацию за понесенные в ходе судов издержки, которые превысили сумму компенсации.

Стоит отметить, что россияне нередко сталкиваются с «проблемными» застройщиками, у которых приобретаются квартиры в новостройках. Эксперт объяснила алгоритм, как добиться взыскания с них неустойки, сообщал ФАН.

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