Двукратный олимпийский призер назвал причину провала сборной России по биатлону на ЧМ

В словенской Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону. За 11 дней российская команда завоевала всего одну выстраданную бронзовую медаль в мужской эстафете. У сборной на мировом первенстве, как и в течение всего сезона, за исключением января, не получалось абсолютно ничего. Спортсмены жаловались на плохие условия подготовки, тренеры — на индивидуальную работу некоторых биатлонистов.

Россиян на чемпионате подвело не только относительно медленное передвижение по лыжной трассе, но и неважная стрельба. Об этом в интервью ФАН рассказал экс-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский призер, депутат Госдумы Владимир Драчев.

«Есть очень много вопросов к нынешней подготовке. В первую очередь к подводке к последним стартам, технические моменты, которые повлияли на результат наших мужской и женской команд. Видно, что хромает стрельба. Со стрельбой у нас проблемы весь чемпионат, кроме мужской эстафеты. Как только стрельба налаживается, сразу можно работать в нынешнем, современном биатлоне», — сказал Драчев.

Собеседник Федерального агентства новостей выразил мнение, что, несмотря на медаль в мужской эстафете, российские мужчины находятся на том же месте, что и женщины.

«Мужчины ненамного лучше женщин. Одинаково примерно выступали. Какими-то высшими силами нам была дана бронзовая медаль в мужской эстафете», — подчеркнул экс-президент СБР.

Из женской сборной эксперт смог выделить только одну гонку Светланы Мироновой.

«У женщин, к сожалению, не получилось ни в эстафетах, ни в личных гонках. Единственная маленькая искринка — это одно выступление Светланы Мироновой, и то без возможности занять призовое место, только без штрафа она могла оказаться на пьедестале почета. Такой расклад. В первую очередь надо понять, почему такое произошло, поговорить с тренерами, со спортсменами. Уже после этого надо делать глобальные выводы по замене кого-либо», — сказал он.

Несмотря на неважное состояние российского биатлона, Владимир Драчев надеется, что в ближайшие годы ситуация с женской сборной значительно улучшится, ведь женский биатлон — один из самых популярных видов спорта в нашей стране.

«Я думаю, все впереди. Думаю, со временем будет все нормально. Еще должно пройти время, чтобы они встали сильно на ноги и начали хорошо выступать. Пока сложно, нет явных лидеров, кроме Мироновой, которая выступает тоже нестабильно. Важно, чтобы у сборной была стабильность и появился лидер, который будет за собой команду тащить, может быть, даже не один. Нужны лидеры нам, за которыми будут тянуться все остальные спортсмены. Это очень важный момент», — отметил специалист.

Экс-лидер Союза биатлонистов России подчеркнул, что Александр Логинов по сравнению с прошлым сезоном прилично сдал. Собеседник ФАН негативно оценил результаты индивидуальной подготовки спортсменов. Про работу россиян с личными тренерами пару дней назад говорил и многократный чемпион из Франции Мартен Фуркад, завершивший карьеру в прошлом году. Фуркад объяснял, что, пока «русские будут тренироваться не вместе, единства у них не будет». Драчев с высказываниями Мартена согласился.

«Александр Логинов сильно сбавил в этом году. Здесь разные обстоятельства. Разные есть и высказывания, в том числе про индивидуальную подготовку. Основная проблема российского биатлона — индивидуальные тренеры и отдельная подготовка спортсменов. Каждый тренер считает, что он умнее коллег», — отметил Драчев.

Пока дебютант из Норвегии, 24-летний Стурла Лагрейд, чудом отобравшийся в конце ноября в национальную команду, выигрывает четыре золотых медали мирового первенства и спорит с товарищем по команде Йоханнесом Бе за звание лучшего биатлониста сезона, мы радуемся пятым-шестым местам наших вчерашних юниоров.

«Карим Халили пока не лидер, он еще для биатлона начинающий спортсмен. Хорошая, качественная стрельба в гонке дала возможность выступить ему и в эстафете, где он не подвел команду, проиграл лидеру 36 секунд. Для Карима [это] нормальный проигрыш, с ним на этапе бежал чемпион мира», — объяснил Драчев.

Также Владимир Драчев отметил, что сборную критикуют все кому не лень, но вместе с тем эти люди ничего не делают для развития отечественного биатлона.

«У нас много комментаторов, критиков, специалистов, экспертов, которые много-много-много рассуждают. Я всегда спрашиваю их: «Ребята, а что вы сделали для развития российского биатлона?» Что они могли сделать для развития российского биатлона?! Ничего. Они в телевизор посмотрят, покритикуют и уйдут обратно на диван. А если «эксперты» хотят участвовать в процессе становления биатлона в нашей стране, то нужно помогать, что-то делать, что-то двигать, а не просто из-за угла комментировать», — эмоционально заявил собеседник ФАН.

54-й чемпионат мира по биатлону проходил в Словении с 10 по 11 февраля. В мировом первенстве принимали участие более 300 лучших биатлонистов планеты из 38 стран. Абсолютным лидером по количеству выигранных наград стала сборная Норвегии, завоевавшая 14 медалей, семь из которых — золотые. Дебютант нынешнего сезона, 23-летний норвежец Стурла Лагрейд, выиграл четыре золотых медали и стал героем прошедшего турнира.

Ранее бывший глава СБР, депутат Госдумы, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев заявил, что при нынешнем руководстве биатлон в России развиваться не будет, так как никому это просто не интересно.