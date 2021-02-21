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Двукратный олимпийский призер назвал причину провала сборной России по биатлону на ЧМ

Двукратный олимпийский призер назвал причину провала сборной России по биатлону на ЧМ

В словенской Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону. За 11 дней российская команда завоевала всего одну выстраданную бронзовую медаль в мужской эстафете. У сборной на мировом первенстве, как и в течение всего сезона, за исключением января, не получалось абсолютно ничего. Спортсмены жаловались на плохие условия подготовки, тренеры — на индивидуальную работу некоторых биатлонистов.

Россиян на чемпионате подвело не только относительно медленное передвижение по лыжной трассе, но и неважная стрельба. Об этом в интервью ФАН рассказал экс-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский призер, депутат Госдумы Владимир Драчев.

«Есть очень много вопросов к нынешней подготовке. В первую очередь к подводке к последним стартам, технические моменты, которые повлияли на результат наших мужской и женской команд. Видно, что хромает стрельба. Со стрельбой у нас проблемы весь чемпионат, кроме мужской эстафеты. Как только стрельба налаживается, сразу можно работать в нынешнем, современном биатлоне», — сказал Драчев.

Собеседник Федерального агентства новостей выразил мнение, что, несмотря на медаль в мужской эстафете, российские мужчины находятся на том же месте, что и женщины.

«Мужчины ненамного лучше женщин. Одинаково примерно выступали. Какими-то высшими силами нам была дана бронзовая медаль в мужской эстафете», — подчеркнул экс-президент СБР.

Из женской сборной эксперт смог выделить только одну гонку Светланы Мироновой.

«У женщин, к сожалению, не получилось ни в эстафетах, ни в личных гонках. Единственная маленькая искринка — это одно выступление Светланы Мироновой, и то без возможности занять призовое место, только без штрафа она могла оказаться на пьедестале почета. Такой расклад. В первую очередь надо понять, почему такое произошло, поговорить с тренерами, со спортсменами. Уже после этого надо делать глобальные выводы по замене кого-либо», — сказал он.

Двукратный олимпийский призер назвал причину провала сборной России по биатлону на ЧМ

Несмотря на неважное состояние российского биатлона, Владимир Драчев надеется, что в ближайшие годы ситуация с женской сборной значительно улучшится, ведь женский биатлон — один из самых популярных видов спорта в нашей стране.

«Я думаю, все впереди. Думаю, со временем будет все нормально. Еще должно пройти время, чтобы они встали сильно на ноги и начали хорошо выступать. Пока сложно, нет явных лидеров, кроме Мироновой, которая выступает тоже нестабильно. Важно, чтобы у сборной была стабильность и появился лидер, который будет за собой команду тащить, может быть, даже не один. Нужны лидеры нам, за которыми будут тянуться все остальные спортсмены. Это очень важный момент», — отметил специалист.

Экс-лидер Союза биатлонистов России подчеркнул, что Александр Логинов по сравнению с прошлым сезоном прилично сдал. Собеседник ФАН негативно оценил результаты индивидуальной подготовки спортсменов. Про работу россиян с личными тренерами пару дней назад говорил и многократный чемпион из Франции Мартен Фуркад, завершивший карьеру в прошлом году. Фуркад объяснял, что, пока «русские будут тренироваться не вместе, единства у них не будет». Драчев с высказываниями Мартена согласился.

«Александр Логинов сильно сбавил в этом году. Здесь разные обстоятельства. Разные есть и высказывания, в том числе про индивидуальную подготовку. Основная проблема российского биатлона — индивидуальные тренеры и отдельная подготовка спортсменов. Каждый тренер считает, что он умнее коллег», — отметил Драчев.

Двукратный олимпийский призер назвал причину провала сборной России по биатлону на ЧМ

Пока дебютант из Норвегии, 24-летний Стурла Лагрейд, чудом отобравшийся в конце ноября в национальную команду, выигрывает четыре золотых медали мирового первенства и спорит с товарищем по команде Йоханнесом Бе за звание лучшего биатлониста сезона, мы радуемся пятым-шестым местам наших вчерашних юниоров.

«Карим Халили пока не лидер, он еще для биатлона начинающий спортсмен. Хорошая, качественная стрельба в гонке дала возможность выступить ему и в эстафете, где он не подвел команду, проиграл лидеру 36 секунд. Для Карима [это] нормальный проигрыш, с ним на этапе бежал чемпион мира», — объяснил Драчев.

Также Владимир Драчев отметил, что сборную критикуют все кому не лень, но вместе с тем эти люди ничего не делают для развития отечественного биатлона.

«У нас много комментаторов, критиков, специалистов, экспертов, которые много-много-много рассуждают. Я всегда спрашиваю их: «Ребята, а что вы сделали для развития российского биатлона?» Что они могли сделать для развития российского биатлона?! Ничего. Они в телевизор посмотрят, покритикуют и уйдут обратно на диван. А если «эксперты» хотят участвовать в процессе становления биатлона в нашей стране, то нужно помогать, что-то делать, что-то двигать, а не просто из-за угла комментировать», — эмоционально заявил собеседник ФАН.

54-й чемпионат мира по биатлону проходил в Словении с 10 по 11 февраля. В мировом первенстве принимали участие более 300 лучших биатлонистов планеты из 38 стран. Абсолютным лидером по количеству выигранных наград стала сборная Норвегии, завоевавшая 14 медалей, семь из которых — золотые. Дебютант нынешнего сезона, 23-летний норвежец Стурла Лагрейд, выиграл четыре золотых медали и стал героем прошедшего турнира.

Двукратный олимпийский призер назвал причину провала сборной России по биатлону на ЧМ

Ранее бывший глава СБР, депутат Госдумы, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев заявил, что при нынешнем руководстве биатлон в России развиваться не будет, так как никому это просто не интересно.

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