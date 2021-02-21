Леонков перечислил основные преимущества танка Т-14 «Армата»

Москва, 21 февраля. Российский танк «Армата» стал вызовом зарубежным конструкторам и производителям бронетехники. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, компоновка «Арматы» та отличается от других танков. Российские разработчики ушли от классической формы размещения экипажа, боекомплекта и двигателя.

«Это танк, который уже был создан под современные условия боевых действий с перспективой на дальнейшее его развитие. Экипаж находится в бронекапсуле, отдельно боевое отделение тоже в бронекапсуле и необитаемый боевой модуль, позволяющий вести прицельный огонь в любое время суток в любых климатических условиях», — пояснил Леонков.

Он также добавил, что в ближайшее время будет завершена опытная эксплуатация «Арматы» в войсках, после чего станет понятно сколько полков и дивизий будут оснащены новыми танками, передает RT.

Ранее стало известно, что шесть государств готовы закупить российский новейший танк «Армата», экспортная версия которого была представлена на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.