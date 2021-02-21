«Нафтогаз» надеется привлечь крупные инвестиции на Украину

Киев, 21 февраля. Госкомпания планирует вложить свыше 20 млрд долларов в разработку нефтегазовых участков на территории страны. Для этого «Нафтогазу» потребуется помощь зарубежных инвесторов.

«Нафтогаз» рассчитывает, что разведка и разработка участков, лицензии на которые были получены в 2020 году, повысит добывающий потенциал в пять раз. В случае успешного проведения геологоразведочных работ ожидается подтвердить наличие месторождений с запасами в 600 миллиардов кубометров голубого топлива.

Помимо этого, для финансирования своих «амбициозных проектов» «Нафтогаз» намеревается использовать модель долевого участия. Реализовать планы удастся в случае привлечения крупных зарубежных интересантов.

«Модель предусматривает, что «Нафтогаз» проводит поисково-разведочные работы самостоятельно, а в случае успеха первого этапа привлекает партнера для участия в финансировании разработки и распределения рисков», — говорится в заявлении пресс-службы.

Сегодня украинская энергетическая компания является монополистом национального рынка. Это позволяет «Нафтогазу» устанавливать тарифы в зависимости от собственных нужд. Такое решение уже вызвало массовые демонстрации в городах Украины — у многих граждан нет денег оплачивать дорогой газ.