Актриса Ирина Пегова восхитила фанатов фигурой в пижаме

Москва, 21 февраля. Актриса театра и кино Ирина Пегова показала результаты стильной фотосессии в пижаме в Instagram и поразила поклонников постройневшей фигурой.
В кадре Пегова удобно расположилась на диване в пижаме белого цвета с вертикальными черными полосками. Стилисты сделали звезде модную укладку и легкий макияж. В руках актриса держит кружку с бодрящим утренним напитком.
«Редко такое бывает в моей жизни, чтобы в воскресенье, да выходной … ликую! Можно целый день провести в пижаме! И, конечно, кофе в постель!» — подписала фото Пегова.
Фанаты пришли в восторг от нежного и женственного образа звезды. Многие в комментариях отметили, что артистка сильно похудела и стала выглядеть значительно моложе своих лет. Сама Пегова не скрывает, что вес ушел во время участия в шоу «Ледниковый период». Каждый выход на лед требовал изнурительных и многочасовых тренировок, что сказалось на фигуре.
«Как вы шикарно похудели!»;
«Очаровательная, нежная, сногсшибательная женщина!»;
«Ирочка, выглядите сногсшибательно! Фигурка — бомба!» — восхитились фолловеры.
Недавно на закрытой премьере комедии «Родные» Пегова решила обсудить с журналистами пандемию коронавируса. Она рассказала, что во время отсутствия съемок впервые в жизни смогла целый месяц провести дома с дочкой, матерью и бабушкой.