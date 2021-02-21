Актриса Ирина Пегова восхитила фанатов фигурой в пижаме

Москва, 21 февраля. Актриса театра и кино Ирина Пегова показала результаты стильной фотосессии в пижаме в Instagram и поразила поклонников постройневшей фигурой.

В кадре Пегова удобно расположилась на диване в пижаме белого цвета с вертикальными черными полосками. Стилисты сделали звезде модную укладку и легкий макияж. В руках актриса держит кружку с бодрящим утренним напитком.

«Редко такое бывает в моей жизни, чтобы в воскресенье, да выходной … ликую! Можно целый день провести в пижаме! И, конечно, кофе в постель!» — подписала фото Пегова.

Фанаты пришли в восторг от нежного и женственного образа звезды. Многие в комментариях отметили, что артистка сильно похудела и стала выглядеть значительно моложе своих лет. Сама Пегова не скрывает, что вес ушел во время участия в шоу «Ледниковый период». Каждый выход на лед требовал изнурительных и многочасовых тренировок, что сказалось на фигуре.

«Как вы шикарно похудели!»; «Очаровательная, нежная, сногсшибательная женщина!»; «Ирочка, выглядите сногсшибательно! Фигурка — бомба!» — восхитились фолловеры.

Недавно на закрытой премьере комедии «Родные» Пегова решила обсудить с журналистами пандемию коронавируса. Она рассказала, что во время отсутствия съемок впервые в жизни смогла целый месяц провести дома с дочкой, матерью и бабушкой.