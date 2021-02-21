Приют для бездомных животных появится в Туапсинском районе

Туапсе, 21 февраля. Уличные кошки и собаки в скором времени обретут дом в Краснодарском крае. Местные власти уже выбрали земельный участок для строительства приюта.

Для здания по передержке безнадзорных питомцев появится в Туапсинском районе, рассказали сотрудники администраций Сочи и Туапсе. Разработка проекта стартовала еще в 2020 году. Сейчас специалисты составляют итоговую смету, а также занимаются подготовкой документов для кадастрового учета земельного участка.

До появления новых хозяев животные смогут получить в приюте временное размещение. Также пушистиков будут лечить и оказывать весь необходимый уход, который будет соответствовать требованиям федерального законодательства об ответственном обращении с животными.

ФАН сообщал, что волонтеры из Ленобласти спасают жизнь маленького альпака. Животное находится при смерти, неравнодушные горожане борются за его жизнь.