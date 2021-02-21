Шепелев получил интимный подарок от беременной невесты

Москва, 21 февраля. Телеведущий Дмитрий Шепелев в конце января отмечал свой 38-й день рождения. Самый оригинальный подарок ему преподнесла беременная невеста.

Телеведущий получил большое количество теплых поздравлений и подарков ко дню рождения. Однако на снимках, которые он выкладывал в Instagram еще с празднества, подписчики сразу заприметили необычную коробку с надписью «подарочный набор». Шепелев получил массу сообщений от фолловеров с просьбой показать содержимое подарка.

Недавно звезда опубликовал несколько коротких видео, в которых удовлетворил любопытство фанатов. Как оказалось, коробку ему подарила невеста Екатерина Тулупова, которая сейчас находится в интересном положении. Шепелев уточнил, что это не единственный презент от избранницы, однако самый оригинальный. Беременная девушка удивила телеведущего выбором подарка, который получился в некотором роде даже пошлым.

Шепелев рассказал, что в коробке находится набор стаканов, на которых изображены девушки в эротичном нижнем белье. Самое интересное в том, признался телеведущий, что если потереть рукой по кружке, то девушка станет абсолютно голой. Он планирует передарить стаканы своим родителям, чтобы удивить и поднять им настроение.

Совсем недавно Шепелев и Тулупова, которые воспитывают двух детей от предыдущих отношений, подверглись критике. Причиной тому стало посещение их наследниками большого количества кружков и секций. По словам телеведущего, у ребенка должен быть строгий график.