Парапсихологи объяснили, почему Лолита выбрала амулеты вместо колец при замужестве

Звезда советской и российской эстрады, певица Лолита Милявская недавно вышла замуж в шестой раз. Однако вместо привычных обручальных колец, как выразилась сама артистка, влюбленные обменялись «смешными амулетами». В разговоре с корреспондентом ФАН парапсихолог Мирослава Буш и таролог Элена Гамаюн объяснили, почему знаменитость поступилась древней традицией.

Попытка быть счастливой

Традиция носить обручальные кольца на безымянном пальце тянется еще из древнего Египта. Считалось, что кольцо — это символ бесконечности, замкнутый круг, оберег прочности и бесконечности брака. По мнению парапсихолога Мирославы Буш, традиция есть традиция, и чем она древнее, тем сильнее укореняется в сознании человека.

«Нарушение данной традиции очень влияет на восприятие человеком самого факта брака. «Смешные амулеты» — в этом уже заложена несерьезность отношения к тому, что произошло. Хотя в случае с Лолитой — это ее попытка в очередной раз стать счастливой. Она боится сделать по традиции, потому что раньше это привело к неудаче», — говорит Мирослава.

Конечно, к неудаче в личной жизни певицы привели вовсе не кольца, а несколько иные факторы. Но тем не менее, как отмечает профайлер, это несерьезное отношение к браку все-таки скажется в дальнейшем.

«Амулеты не носят на пальце. Хотя, может, это в первое время позволит браку укрепиться именно в случае с Лолитой и обережет ее от каких-то перипетий жизни, но кольца в браке должны быть обязательно. Нельзя нарушать традиции. Я бы рекомендовала хотя бы через некоторое время, когда она будет чувствовать себя увереннее, провести какую-то закрытую церемонию, даже для двоих, и надеть кольца», — заключила Мирослава Буш.

Установка на крепкий брак

К сожалению, какими именно Лолита и ее избранник обменялись амулетами — неизвестно, ведь, по мнению Элены Гамаюн, каждая такая вещица обладает определенным набором свойств.

«Неслучайно люди, которые любят, дарят, надевают друг другу кольца, ставится круговая защита вокруг партнера. Эта вещь обладает защитной энергией. Так же и с амулетами», — объясняет Гамаюн.

В одном из интервью Лолита призналась, что вместо колец они с избранником обменялись «смешными амулетами». Однако таролог уверена, что здесь все не так просто.

«Кому-то, может быть, это кажется смешным амулетом, а там, я думаю, сделана правильная работа на защиту семейной пары и все не так просто. Это все-таки некий магический предмет с определенным смыслом», — полагает психолог.

Издревле принято считать, что амулеты способны сблизить влюбленных и сохранить их чувства.

«Не зря влюбленные покупают друг другу одинаковые браслеты на вечную любовь. Это определенное желание защитить свои отношения, связать себя с партнером крепкими узами. Я желаю этой паре счастья, здоровья, процветания», — подытожила Элена Гамаюн.

Она также добавила, если амулетика заряжена специально на отношения, крепкий брак, то она может быть даже сильнее колец, которые надеваются в ЗАГСе.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская заметно преобразилась, а не так давно она раскрыла причину положительных изменений в своей жизни.