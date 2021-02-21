Россия покажет три новые системы управления войсками на выставке IDEX 2021

Абу-Даби, 21 февраля. Холдинг «Росэлектроника» планирует представить три современные автоматизированные системы управления (АСУ) зенитными подразделениями на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби.

Как рассказали в пресс-службе холдинга, в планы входит показ современной машины разведки и управления командира взвода ПЗРК из состава зенитного ракетного комплекса ближнего действия «Гибка-С». Модуль машины выполнен на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» и предназначен для управления войсковой ПВО или же решения автономных боевых задач.

Помимо этого на выставке будут продемонстрированы модуль разведки и управления на гусеничном шасси «Барнаул-Т» и автоматизированная система управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО «Поляна-Д4М1».

Международная выставка будет проходить в Абу-Даби с 21 по 25 февраля. Россия принимает активное участие в выставке, более 50 компаний представляют свою продукцию иностранным заказчикам. Так, Федеральное агентство новостей сообщало, что Ростех покажет в ОАЭ варианты модернизации БМП-3.