Сенатор Сандерс: более 30 млн жителей США получают «голодную зарплату»

Вашингтон, 21 февраля. Власти США должны положить конец «голодной зарплате» и увеличить уровень доходов 32 млн жителей страны, написал в Twitter американский сенатор Берни Сандерс.

Политик отметил необходимость поднять минимальный размер оплаты труда с 7,25 доллара до 15 долларов в час. По словам сенатора, жить в США достойно с зарплатой 7,25 доллара в час невозможно.

«Пришло время, наконец, сделать то, что правильно, и поднять федеральный минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума в 15 долларов в час. Больше никаких голодных зарплат!», — заявил Сандерс, добавив, что повышение минимальной заработной платы позволит восстановить в США как экономическую, так и расовую справедливость.

Размер минимальной зарплаты в Соединенных Штатах на федеральном уровне в настоящее время составляет 7,25 доллара в час. По текущему курсу Центробанка РФ, это эквивалентно 536 рублям.

Тем временем Министерство труда США фиксирует возобновление роста новых заявок на пособие по безработице. По данным ведомства, за неделю число заявок выросло на 28 тысяч.