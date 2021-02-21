При пожаре после прорыва газопровода в Свердловской области никто не пострадал

Екатеринбург, 21 февраля. На газопроводе в результате ЧП произошел пожар. Спасатели в оперативном порядке ликвидировали возгорание. Подача газа в жилые дома приостановлена.

Взрыв зафиксирован на газопроводе в Качканаре под Свердловском. Очевидцы сообщили, что увидели столб пламени из трубы, находящейся под землей на газораспределительной станции в Качканаре. В связи с происшествием была приостановлена подача газа, в том числе и в жилые дома.

Спасатели ликвидировали открытое горение, жизнеобеспечение населения не нарушено. Газовая служба для безопасности попросила горожан перекрыть подающий кран до восстановления газоснабжения.

На днях инцидент с утечкой газа произошел в Петербурге, сообщал ФАН. Сотрудники МЧС оперативно устранили последствия ЧП. Никто не пострадал.