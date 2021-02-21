Спрос на российские облачные хранилища вырос среди иностранных компаний

, 21 февраля. Зарубежные компании финансового и розничного секторов начали активно покупать облачные мощности у российских поставщиков в минувшем году.

По мнению аналитиков, это связано с их повышенной конкурентоспособностью как по стоимости, так и по функциональности. Интерес иностранных клиентов также основан на необходимости хранения персональных данных российских заказчиков на территории РФ, уточняют участники рынка.

В прошлом году заинтересованность западных компаний-нерезидентов к отечественным поставщикам облачных сервисов увеличился, заявил “Ъ” глава исследований рынка облачных услуг IDC Россия и СНГ Дмитрий Гаврилов. По его словам, к нерезидентам относятся предприятия, зарегистрированные в других государствах, независимо от того, работают они на российском рынке или нет. Наибольшее внимание к сервисам России проявляют крупные зарубежные финансовые организации и розничные сети.

"Это связано с тем, что многие российские сервисы стали более конкурентоспособны как с функциональной точки зрения, так и с точки зрения соотношения цены и качества", — добавил Гаврилов.

Выручка "Яндекс.Облака" от компаний-нерезидентов в 2020 году составила 80 млн рублей, или 8% от общего дохода платформы, сообщил провайдер. Международные предприятия ищут площадки на российском рынке, которые помогут ускорить запуск цифровых сервисов и новых каналов продаж, резюмировал руководитель Mail.ru Cloud Solutions Илья Летунов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что компания «Яндекс» может запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay.