Наталья Рудова вызвала ажиотаж в Сети фотографией без одежды

Москва, 21 февраля. Актриса Наталья Рудова поделилась провокационным фото. Подписчики пришли в восторг от идеального тела звезды и ее сходства с Маргаритой Михаила Булгакова.

На опубликованном черно-белом снимке актриса позирует, демонстрируя соблазнительные изгибы. Упругие бедра, тонкая талия, сияющая кожа и грудь, едва прикрытая длинными распущенными волосами, — кадр претендует на звание самого провокационного в Instagram-аккаунте знаменитости. В подписи к публикации Рудова возмутилась негативным комментариям под прошлым откровенным фото.

«Мое тело и то, как я выгляжу, не могут влиять ни на мой талант, ни на многогранность моей души. Это лишь проекция вашего внутреннего мира и того, каким вы его в себе вырастили», — заметила актриса.

Преданные поклонники звезды согласились, что женщины имеют право демонстрировать столько тела, сколько считают нужным. Они рассыпались в комплиментах, отметив безупречную фигуру и красоту Рудовой.

«Обожаю Рудову — пример женственности и сексуальности»; «Потрясающе! Красивое тело, и глаза прятать не нужно! Главное душу всем подряд не показывать!»; «Сразу вспомнилось произведение «Мастер и Маргарита», атмосферно», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Наталья Рудова ранее продемонстрировала кубики пресса на животе, надев жакет на голое тело. Но не все подписчики пришли в восторг от фигуры звезды.