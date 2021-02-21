Milrem Robotics впервые продемонстрирует гусеничный беспилотник Type-X

Абу-Даби, 21 февраля. Эстонская компания Milrem Robotics представит боевую машину-беспилотник на выставке военной техники IDEX 2021 в Абу-Даби.

RCV Type-X разрабатывалась для поддержки механизированных подразделений танков и боевых машин пехоты. Предполагалось, что ее использование в решениях разного рода задач поможет снизить риски для личного состава. Об этом рассказали представители эстонской компании Milrem Robotics, специализирующейся на разработке беспилотных средств для военных.

Боевая беспилотная машина может нести на себе пушку калибром до 50 мм, чтобы выступать наравне с подразделением в тактико-огневом отношении.

Максимальная скорость гусеничного беспилотника, при сравнительно небольшой массе в 12 т, составляет около 80 км/ч по ровным дорогам и примерно 50 км/ч по пересеченной местности.

Ранее холдинг «Росгеология» рассмотрел перспективу приобретения партии отечественных БПЛА для геологоразведки.