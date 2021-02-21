Турецкий генерал обвинил США в попытках рассорить Анкару и Москву из-за С-400

Анкара, 21 февраля. Запад пытается рассорить Турцию и РФ, распространяя слухи о попытках Анкары скопировать ракетные комплексы С-400. Об этом заявил турецкий генерал в отставке Ихсан Башбозкурт.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Турция якобы планирует скопировать российские зенитные ракетные комплексы С-400, чтобы наладить собственное производство средств противовоздушной обороны самостоятельно, передает «ПолитЭскперт».

Башбозкурт опроверг данную информацию, выразив уверенность, что источником подобных слухов являются США, которые пытаются оказать негативное влияние на отношения между РФ и Турцией.

«Служащие американским интересам люди есть во всех сферах. С помощью СМИ они пытаются сформировать мнение, что Турция хочет создать копию С-400», — пояснил он.

Башбозкурт напомнил, что спекуляции Запада вокруг покупки С-400 продолжаются с момента приобретения Анкарой российских ракетных комплексов. По его словам, Турция пошла на этот шаг для защиты своих интересов. Он также напомнил о проблемах в отношениях с США и попытках Вашингтона взять под контроль политику Анкары, в том числе путем дестабилизации ситуации на границах и спонсирования внутри Турции вооруженных террористических группировок.

Напомним, в 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Покупка С-400 спровоцировала кризис в отношениях между Турцией и США. Вашингтон предпринимал активные меры для срыва сделки, призывая Анкару отказаться от приобретения С-400 в пользу американских комплексов Patriot. Кроме того, Вашингтон угрожал Турции отменой поставок новейших истребителей F-35. При этом в середине февраля 2021 года Госдеп призвал Турцию «избавиться» от российских С-400.