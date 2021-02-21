«Уралвагонзавод» намерен роботизировать российские танки

Абу-Даби, 21 февраля. Создание беспилотной бронетехники является одной из основных задач концерна «Уралвагонзавод». Об этом сообщил гендиректор концерна Андрей Терликов.

Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» давно работает над созданием беспилотной бронетехники. Такое заявление сделал генеральный директор и главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов в ходе международной выставки оборонной промышленности IDEX-2021.

«Мы работаем над данной тематикой и, в первую очередь, это касается танков. Основная задача роботизации боевых машин — это спасение жизни военнослужащих», — пояснил Терликов.

Он также добавил, что на текущий момент госкорпорация активно изучает и прорабатывает вопросы роботизации инженерной техники.

Ранее сообщалось, что «Уралвагонзавод» намерен снизить стоимость разработки новейшего танка Т-14 «Армата».