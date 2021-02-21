Украина хвастается на выставке в Абу-Даби модернизированным оружием СССР

Абу-Даби, 21 февраля. Украина представляет на международной выставке IDEX-2021 модернизированное советское оружие, как перспективное.

В пресс-службе «Укроборонпрома» заявили, что на выставке в ОАЭ будут продемонстрированы новейшие разработки концерна. В частности, модель противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и реактивной системы «Ольха».

В действительности «перспективная» ракета «Нептун» является незначительно модифицированной советской ракетой X-35. Она была разработана еще во второй половине 70-х годов. Система залпового огня «Ольха» — это модернизированная РСЗО «Торнадо». Представленный «Укроборонпромом» танк «Оплот» является модификацией танка Т-80, созданного конструкторами во времена СССР.

Российские военно-промышленные предприятия в свою очередь представят в Абу-Даби более 500 образцов вооружения. В том числе, новейшие танки Т-14 «Армата», ЗРК «Антей-400», переносную систему ПВО «Верба», боевые машины поддержки морской пехоты БМП-3Ф и БТ-3Ф, а также автоматы АК-19, АК-308 и снайперские винтовки марки Lobaev.